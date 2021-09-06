Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle Mehmet P. (23) ve Halil Küpeli (30) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası Halil Küpeli, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alarak yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Küpheli'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kaldırıldığı Yörükselim Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili şüpheli şahsın Mehmet P. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ