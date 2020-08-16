Öte yandan Ahır Dağı'nda örtü yangını çıktı. 5 arazöz ve bir hava aracıyla müdahale edilen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bir hava aracı ve 4 arazözle yangına müdahale edildi.

Andırın ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 20:47

Kaynak: AA

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