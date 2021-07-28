Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu'nda çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ceceli Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Yangın, 60 yer personelinin destek verdiği çalışmayla büyümeden kontrol altına alındı.
Yaklaşık 3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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