Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu'nda çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

İhbar üzerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 2 dozer sevk edildi.

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