Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Hopurlu Mahallesi'nde Cevdet Işık'a ait müstakil evde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına müdahale eden mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılmaz hale gelirken, 10 kümes hayvanı da telef oldu.