KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu 1 gözaltı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Irak uyruklu F.A.'nın (30) Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin peşine düşen ekipler, dün Sivricehüyük Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlediği operasyonla F.A.'yı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan F.A., bugün adliyeye sevk edildi.

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