Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu A.H, Y.S. ve M.D'nin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri bilgisini aldı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakaladı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: AA
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