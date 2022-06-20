Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta denetimlerde 14 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta denetimlerde 14 silah ele geçirildi

20.06.2022 16:44
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta denetimlerde 14 silah ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta son bir haftada polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta son bir haftada polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlarda son bir hafta içerisinde 14 silah ele geçiren ekipler, 14 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta denetimlerde 14 silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta denetimlerde 14 silah ele geçirildi - Son Dakika
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