Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta denetimlerde 14 silah ele geçirildi

Gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlarda son bir hafta içerisinde 14 silah ele geçiren ekipler, 14 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş 'ta son bir haftada polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 silah ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

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