Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri drone destekli uygulamayla denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe kontrolü gerçekleştirdi.

Çeşitli birimlerden polislerin de katıldığı ve drone da kullanılan denetimde, vatandaşların kurallara uyması için bilgilendirme ve uyarı yapıldı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.