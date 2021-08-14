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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı

14.08.2021 22:42
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı, System.String[]

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında bulunan 8 kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında bulunan 8 kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Arazinin sarp olduğu bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, 8 kişinin naaşına ulaştı.

Helikopterle kent merkezine getirilen cenazeler, daha sonra ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Kahramanmaraş, Otopsi, Yangın, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı - Son Dakika


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