Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı

11.05.2022 10:49
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet çaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet çaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes ve Yahya Kemal mahallelerinde park halindeki elektrikli bisikletlerin çalınması üzerine polis araştırma başlattı. Yapılan incelemede şüpheliler H.K. (38) ve Y.O. (25) yakalandı.

Çalınan 3 adet elektrikli bisiklet bulunarak sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Bisiklet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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