Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü

17.04.2022 20:27
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sütçü İmam Mahallesi 63010 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin birinci katında, elektrik kontağının patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında, binada hasar oluştu.

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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