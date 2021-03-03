Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Fabrika deposunda yangın - Son Dakika

Son dakika gündem: KAHRAMANMARAŞ - Fabrika deposunda yangın
03.03.2021 10:27
Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda dün akşam çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın büyük hasara yol açtı.
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda dün akşam çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın büyük hasara yol açtı.
Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş- Adana kara yolu 7. kilometresinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının yanında bulunan depoda dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye personeli ve araçla gece boyunca müdahale edildi.
Ekiplerin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 10 bin ton pamuk ve bazı malzemelerin zarar gördüğü öğrenildi.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika Son Dakika! Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu! Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir 'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor