Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

18.10.2022 15:54
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyet gösteren güncel yapılanmasına-terörizmin finansmanına ilişkin olarak yürütülmekte olan soruşturmasında örgüte üye olma suçundan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılan şahısları finanse ettikleri tespit edilen şüpheliler Ö.F.Y., M.B. ve İ.K. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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