Şahıslardan 5'ine fuhuşa teşvik, aracılık etmek ve yer temin etmekten adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Fuhuş yapıldığı tespit edilen çok sayıda adrese baskın yapan polis ekipleri, 9 ayrı adreste yakaladığı 22 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri İsmetpaşa, Egemenlik, Bahçelievler , Yenişehir ve Mehmet Akif mahallelerinde bulunan 9 ayrı apart daireye baskın düzenledi.

Kahramanmaraş 'ta 9 farklı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası yazıldı.

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