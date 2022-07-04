KAHRAMANMARAŞ'TA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 23 araç ile müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle, İl Emniyet Müdürlüğü de TOMA'larla söndürme çalışmalarına destek verdi.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör'ün de yangın yerine giderek takip ettiği söndürme çalışmaları sonunda alevler gece yarısından sonra kontrol altına alındı. Yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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