Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör'ün de yangın yerine giderek takip ettiği söndürme çalışmaları sonunda alevler gece yarısından sonra kontrol altına alındı. Yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ'TA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

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