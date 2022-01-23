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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ambulansa yardım - Son Dakika

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ambulansa yardım

23.01.2022 19:38
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ambulansa yardım

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve hasta ihbarına giderken yolda kalan ambulans kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve hasta ihbarına giderken yolda kalan ambulans kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde hasta ihbarına giden Ambulansın Türkoğlu ilçesi ile Uzunsöğüt Mahallesi arasında mahsur kaldığının öğrenilmesi üzerine Jandarma trafik timleri derhal mahsur kalınan bölgeye giderek,Ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Ambulansla beraber Uzunsöğüt mahallesine gidilerek rahatsızlanan vatandaşa sağlık ekiplerince müdahale edilmiş ve sonrasında hastanın Türkoğlu Devlet Hastanesine intikali sağlandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince, Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde icra edilen trafik faaliyeti esnasında olumsuz hava koşullarından etkilenen ve yem bulmakta zorluk çeken hayvanlara temin edilen erzaklar verilerek beslenmeleri sağlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ambulansa yardım
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ambulansa yardım
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ambulansa yardım

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Kahramanmaraş, Jandarma, Ambulans, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ambulansa yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta hastalanan vatandaşa ve yolda kalan ambulansa yardım - Son Dakika
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