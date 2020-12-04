Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Olayda kimse yaralanmazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobili tespit etti.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda bulunan F.A'ya ait iş yerine av tüfeğiyle ateş edildi.

Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - İş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?

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