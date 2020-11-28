Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 çocuk öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 çocuk öldü

28.11.2020 15:59
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 çocuk öldü, System.String[]

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Çağlayancerit ilçesinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evde ikamet eden Rukiye Sakallı, sabah uyandıklarında kendilerini kötü hissettiklerini belirterek komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri evde bulunan anne ve çocukları Özlem (7), Levent (5) ve Recep Tayyip Sakallı'yı (4) dışarı çıkartarak müdahale etti.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede 4 yaşındaki Recep Tayyip Sakallı'nın karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve iki çocuğunun tedavilerine devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 çocuk öldü
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 çocuk öldü

İstiklal Mahallesi, Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 çocuk öldü - Son Dakika


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