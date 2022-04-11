Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz karşılama - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz karşılama

11.04.2022 00:21
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz karşılama

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, mahalle sakinlerinin sürpriz etkinliğiyle karşılandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, mahalle sakinlerinin sürpriz etkinliğiyle karşılandı.

Binevler Mahallesi Yamaçtepe Sitesi sakinleri, Polis Haftası dolayısıyla etkinlik planladı.

Bu kapsamda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan site sakinleri, site içerisinde kavga olduğu ihbarında bulundu.

Kavgaya müdahale için bölgeye gelen polis ekipleri, ellerinde Türk bayrağı olan çocuk ve yetişkinler tarafından karşılandı.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinlikte, günün anlam ve önemine binaen pasta kesildi, tatlı ikram edildi.

Etkinlik karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan polisler, araç megafonuyla etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliği organize eden Adem Mağralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, asılsız ihbardan dolayı emniyet teşkilatından özür dileyerek "Burada bir şehit babası ağabeyimizle tanıştık ve bizleri çok duygulandırdı. İstiklal Madalyalı kahraman şehrin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Polis teşkilatının 177. yıl dönümü kutlu olsun." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta kavga ihbarına giden polislere sürpriz karşılama - Son Dakika


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