Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta kavgaya müdahale eden polislere saldıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta kavgaya müdahale eden polislere saldıran 3 kişi tutuklandı

14.07.2022 09:24
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta kavgaya müdahale eden polislere saldıran 3 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kavgaya müdahale eden polis memurlarına saldıran ve birinin yaralanmasına neden olan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kavgaya müdahale eden polis memurlarına saldıran ve birinin yaralanmasına neden olan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün akşam saatlerinde Mağaralı Mahallesi Mağaralı Ökkeş Caddesi'nde alkollü olan ve vatandaşları darbeden şüphelilere polislerin müdahale ettiği, zanlıların polis memurları C.Ç. ve E.H'ye de saldırdıkları belirtildi.

Takviye güçler sayesinde etkisiz hale getirilen İ.T, T.T. ve S.T'nin vatandaşların linç girişiminden kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, 'zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mağaralı Mahallesi'nde 12 Temmuz'da kavga edenleri ayırmak isteyen polis memurlarına saldırılmış, bir polis memuru darp sonucu yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda asayiş, çevik kuvvet ve yunus ekibi sevk edilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Emniyetten 'Suriyeliler polise saldırmadı' açıklaması Emniyetten 'Suriyeliler polise saldırmadı' açıklaması Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen çoban kurtarıldı Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen çoban kurtarıldı Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden polis memurlarına saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden polis memurlarına saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta kavgaya müdahale eden polislere saldıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:54:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta kavgaya müdahale eden polislere saldıran 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement