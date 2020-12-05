Kahramanmaraş'ta kayalıklarda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Onikişubat ilçesi Çukurhisar Mahallesi'ndeki kayalık alanda köpek sesinin geldiğini fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkililerden yardım istedi.
İhbar üzerine, olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kurtarılan köpek, itfaiye ekiplerinin mama vermesinin ardından doğaya bırakıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika