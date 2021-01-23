Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına mektup yazdı.
Abdülhamit Han Anadolu Lisesi 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri, "Sağlık Kahramanım" projesi kapsamında salgın nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına mektup yazdı.
Öğrencilerin 300 mektubu, Necip Fazıl Şehir Hastanesinde çalışan sağlık görevlilerine verilmek üzere Başhekim Vehbi Şirikçi'ye teslim edildi.
Gençler, mektuplarda özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının gösterdiği çabaya dikkati çekerek, teşekkür etti.
Kaynak: AA
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