Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta ölümlü trafik kazasının ardından kaçan sürücü tutuklandı - Son Dakika

M.B'nin, aracıyla motosikletine çarptığı Orhan Kar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Çevredeki kamera görüntülerinden kazaya karışan araç ile sürücüsü M.B'yi tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi Göksun ilçesindeki ikametinde yakaladı.

Edebiyat Yolu Erdem Bayazıt Tüneli'nde, Orhan Kar idaresindeki 35 KSA 94 plakalı motosiklet ile aracının çarpışmasından sonra kaçan sürücünün kimliği belirlendi.

Kahramanmaraş 'ta, bir kişinin hayatını kaybettiği kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü tutuklandı.

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