Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta otobüs duraklarına zarar veren 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta otobüs duraklarına zarar veren 3 şüpheli gözaltına alındı
07.04.2021 16:29
Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otobüs duraklarına zarar veren 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otobüs duraklarına zarar veren 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarı'ndaki otobüs duraklarının camları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek duraklara zarar verenlerin R.G. (21) M.K. (21) ve H.O. (21) olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin, alkolün etkisiyle duraklara zarar verdiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.
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