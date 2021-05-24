Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, M.G idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Şekerdere Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Y.S'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Y.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika