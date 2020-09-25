Son dakika haber... Otomobilin devrilme anı MOBESE kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu arada kaza, kavşakta bulunan mobese kamerasına yansıdı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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