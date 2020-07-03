Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta PKK operasyonunda 4 HDP'li tutuklandı
Son dakika güncel haberi: KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, polisin terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda HDP Pazarcık ilçesinin yeni ve eski başkanlarının da aralarında olduğu 4 HDP'li gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, polisin terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda HDP Pazarcık ilçesinin yeni ve eski başkanlarının da aralarında olduğu 4 HDP'li gözaltına alındı. Örgüte finansman ve eleman sağladıkları öne sürülen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması olan sözde Avrupa Kürdistanlılar Demokratik Kongresi (KCDK-E) çatısı altında örgüte finansman ve eleman temini sağlayanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda ekipler 30 Haziran'da düzenlediği operasyonla Pazarcık HDP İlçe Başkanı N.K., eski İlçe Başkanı M.G., İlçe Teşkilatı Yönetiminden İ.G. ile teşkilat adına faaliyet yürüten M.G. yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde ve parti binasında yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 22:18 Kaynak: DHA
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