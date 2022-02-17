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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil site bahçesinde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil site bahçesinde bulundu

17.02.2022 11:22
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil site bahçesinde bulundu

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, site bahçesinde bulundu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, site bahçesinde bulundu.

Yirmiikigün Mahallesi'nde seyir halinde denetim yapan trafik ekipleri, 46 AEK 713 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün kaçmasıyla birlikte Turgut Özal Bulvarı üzerinde kovalamaca yaşandı.

Apartmanların bulunduğu ara sokaklara giren otomobil, izini kaybettirdi.

Bölgede yapılan çalışma sonrasında otomobil bir site bahçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Ekipler, güvenlik amacıyla otomobili otoparka çekerken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Kahramanmaraş, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil site bahçesinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil site bahçesinde bulundu - Son Dakika
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