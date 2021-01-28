Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynayan 14 kişiye, toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Güneşli Mahallesi Malatya Caddesi'nde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tabelası olmayan bir iş yerinin kapısının açık olduğunu fark etti.

İş yerine giren ekipler içerdeki 14 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Ekipler, iş yerinde bulunanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, sosyal mesafe kuralına uymamak ve maske takmamaktan toplam 37 bin 800 lira ceza kesti.

Ayrıca ruhsatsız iş yeri çalıştıran ve kumar oynatan bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.