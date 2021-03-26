Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta şehidin polis kızına görevi başında doğum günü sürprizi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta şehit teknisyen yardımcısı Ahmet Maraşlı'nın 31 yaşına giren polis memuru kızına, görevi başında doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesince, 2014'te İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinin altındaki poligonda meydana gelen patlamada şehit olan teknisyen yardımcısı Maraşlı'nın polis kızı Zeynep için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları polis kontrol noktasında üfleyen Zeynep Maraşlı, sürpriz karşısında bir süre şaşkınlık yaşadı.

Maraşlı, sürpriz doğum günü için dernek üyelerine teşekkür etti.

Derneğin Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman da şehitlerin emanetlerine sahip çıktıklarını, bu tarz etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini belirtti.