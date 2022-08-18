Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Şehit aileleri ve gazilere aşure ikramı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Şehit aileleri ve gazilere aşure ikramı yapıldı

18.08.2022 09:48

Son dakika gündem haberine göre Onikişubat Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği iş birliğiyle şehit aileleri ve gazilere yönelik aşure etkinliği düzenlendi.

Onikişubat Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği iş birliğiyle şehit aileleri ve gazilere yönelik aşure etkinliği düzenlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin bahçesinde düzenlenen programda, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şehit aileleri ve gazilere aşure ikram ederek kırmızı gül dağıttı.

Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Muharrem ayının bereketini şehit aileleri ve gazilerle paylaşmak istediklerini belirtti.

Şehit ve gazi aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Coşkun, "Muharrem ayı bereket ayıdır. Bizde bu bereketi bugün Onikişubat belediyemizin katkı ve destekleriyle şehit ve gazi ailelerimizle paylaştık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve ilgililer katıldı.

aşureKahramanmaraşOnikişubat BelediyesiVali Ömer Faruk Coşkun

Muhabir

Gökhan Çalı

Redaktör

İzzet Mazı

Yayınlayan

Ramazan Ercan

4Y-28673190/ D-2867318618-08-2022 10: 05

Kahramanmaraş

Yayınlayan Servis:

Kahramanmaraş

Kategori:

Genel

Bülten:

YerelKahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere aşure ikramı yapıldı

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Onikişubat Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği iş birliğiyle şehit aileleri ve gazilere yönelik aşure etkinliği düzenlendi. Programda, Vali Ömer Faruk Coşkun (sol 3) ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, (sağ-2) şehit aileleri ve gazilere aşure ikram ederek kırmızı gül dağıttı.

Foto Muhabiri

Gökhan Çalı

Yayınlayan

İzzet Mazı

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Kaynak: AA

Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Şehit aileleri ve gazilere aşure ikramı yapıldı - Son Dakika

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