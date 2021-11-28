Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta sepetli motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sepetli motosikletin şarampole devrildiği kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Mahmut Bacak (73) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, Küçüksır Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Meliha (41) ile Esme Bacak (62) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Esme Bacak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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