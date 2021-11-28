Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Esme Bacak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Meliha (41) ile Esme Bacak (62) yaralandı.

Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde sepetli motosikletin şarampole devrildiği kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta sepetli motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika

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