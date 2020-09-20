Kaçan zanlı M.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.E.K. aralarında husumet bulunan M.Y. Serintepe Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Ö.E.K. sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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