Merkez Onikişubat İlçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.E.K. aralarında husumet bulunan M.Y. Serintepe Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Ö.E.K. sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan zanlı M.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 20:03 - Kaynak: AA
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