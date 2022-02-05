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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

05.02.2022 12:17
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. Evde yaşayan Zeynep Ağzıkara (81) ile oğlu Ferhat Ağzıkara'ya (45) ulaşamayan yakınları, evi kontrol ettiklerinde iki kişinin yataklarında baygın olarak yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, anne ve oğlunun sobadan sızan dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden anne ve oğlunun yakınları ise evin etrafında gözyaşlarına hakim olamadı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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