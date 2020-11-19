KAHRAMANMARAŞ - Şüpheli ölüm - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Şüpheli ölüm

19.11.2020 07:37

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi cami önünde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi cami önünde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Saraçhane Camisi önünde bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı soruşturan polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

112 Acil Sağlık Merkezine ihbarı yapan C.S. (28) ile ölü bulunan ve isminin Durdu G. (72) olduğu öğrenilen kişinin olay saatinde tartışıp kavga ettiği öne sürüldü.

C.S. gözaltına alındı.

Durdu G.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Şüpheli ölüm
KAHRAMANMARAŞ - Şüpheli ölüm
KAHRAMANMARAŞ - Şüpheli ölüm
KAHRAMANMARAŞ - Şüpheli ölüm

Kurtuluş Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Saraçhane, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Şüpheli ölüm - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum çok endişelendiriyor Türkiye, deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenilerek bir alt lige düştü Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu-Alaattin Çakıcı gerginliğine Bahçeli de dahil oldu: Mafya demek rezilliktir Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor 14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler içinde 100'den fazla kurşun sıkıldı Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler içinde 100'den fazla kurşun sıkıldı         
00:51
Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Alaattin Çakıcı' çağrısı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Alaattin Çakıcı' çağrısı         
23:54
Bir Başkadır dizisindeki görsel mesajlar ne anlama geliyor? Bir Başkadır dizisindeki görsel mesajlar ne anlama geliyor?         
21:50
9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu         
21:16
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor         
20:13
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi         
17:40
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste         
16:44
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 08:03:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KAHRAMANMARAŞ - Şüpheli ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei