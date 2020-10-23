Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta tandırlıkta çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tandırlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki evde hasara neden oldu.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tandırlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki evde hasara neden oldu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altaş Mahallesi'nde kış hazırlığı için ekmek yapılan tandırlıkta çıkan yangın, Fahri Y'ye ait 2 katlı eve sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında tandırlık tamamen yanarken, evde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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