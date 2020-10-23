Kahramanmaraş'ta torbacı operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta torbacı operasyonunda 2 tutuklama

23.10.2020 15:52

Kahramanmaraş'ta torbacı operasyonunda 2 tutuklama Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta torbacı operasyonunda 2 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak aralarında uyuşturucu madde satan silahlı ve bıçaklı şahısları takibe aldı. Yapılan takip sonrası kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 4 adrese operasyon yapıldı.

Torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen A.Ö. ve H.U. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde satışa hazır paketler halinde metamfetamin, bonzai, 1 adet hassas terazi, paketleme malzemeleri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet sallama diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve G.K. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta torbacı operasyonunda 2 tutuklama
Kahramanmaraş'ta torbacı operasyonunda 2 tutuklama
Kahramanmaraş'ta torbacı operasyonunda 2 tutuklama
Kahramanmaraş'ta torbacı operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta torbacı operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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