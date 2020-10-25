Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

25.10.2020 23:06
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çağlayancerit ilçesi Bozlar meydana geldi. Sinan Saklar'ın (20) idaresindeki 07 KB 368 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek Başpınar mevkisinde sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Motosiklet, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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