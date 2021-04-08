Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde operasyonunda 7 ayrı olayda 89 gram metamfetamin, 26 gram bonzai maddesi ile 1 adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı ele geçirdi.
Olaylarla ilgisi bulunan H.K. (25), C.A. (26), İ.Ç. (21) C.T. (22), A.D. (27), E.U. (28), M.Ş.D. (24), M.E.S. (22), İ.A. (22), A.M.E. (22), M.B. (35), B.Ö. (22), D.G (26) isimli 13 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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