Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliye yasal işlem - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin araçlarında arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, 94 gram metamfetamin ile 4 gram bonzai ele geçirildi.
Ekiplerce icra edilen 4 farklı operasyonda M.Y, M.E, C.A.K. ile K.U.S. hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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