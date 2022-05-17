Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

17.05.2022 15:31
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.M'nin kente uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıyı uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışırken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada, 717 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Çorum'da narkotik polisi iki haftada 20 uyuşturucu zanlısını yakaladı Çorum'da narkotik polisi iki haftada 20 uyuşturucu zanlısını yakaladı Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:41:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement