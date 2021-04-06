Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika