Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta vakalar arttı, valilik uyardı - Son Dakika

KORONAVİRÜS risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Kahramanmaraş'ta kontrollü normalleşmeyle birlikte vakalar arttı. Vaka oranının 32.9'dan 41.52'ye çıktığı kentte valilik vatandaşları pandemi kurallarına uymaları konusunda uyardı.

2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşmeyle birlikte okullarda yüz yüze eğitimin başladığı Kahramanmaraş'ta lokanta, restoran, kafeler ve çay ocakları da müşteri almaya başladı. Kentte kontrollü normalleşmeyle birlikte uzun bir aradan sonra hafta sonu kısıtlaması da kalktı. Havaların da ısınmasıyla da birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı atarak güzel havanın tadını çıkarttı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Sağlık Bakanlığı'nın 20-26 Şubat risk haritasında 32.90 vaka oranı ile orta riskli iller arasında olan Kahramanmaraş'ta, 27 Şubat-5 Mart vaka haritasındaki oran 41.52'ye çıktı. Artış nedeniyle valilik de açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı haritasında ilimizin vaka oranının 32.90'dan 42.52'ye yükseldiği görülmektedir. Bu nedenle tedbirlerden verdiğimiz her tavizin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını, tedbirin olmadığı yerde tehdidin devam ettiğini unutmayarak lütfen, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım.""DÖRT DUVAR ARASINDAYDIK"Kısıtlamanın kalkmasına en çok sevinenler ise 65 yaş üstü vatandaşlar oldu. Bankta oturarak güneşli havanın tadını çıkaran Mehmet Canbaz (70), bir daha kısıtlamanın gelmesini istemediğini söyleyerek, "Ben koronavirüse yakalandım ve hafif atlattım. Aşağı yukarı 6-7 ay evdeydik, bir yere çıkamadık. Maalesef bu korona dünyayı başımıza dar etti. İnsanlar ev hapsindeyken sıkılıyor. Bir yere gidemiyorsunuz, dört duvar arasındasınız ve televizyona bakarak vakit geçiriyorsunuz. Ama şöyle temiz havada, mis gibi şöyle güneşli havada hava almak bambaşka bir şey" dedi.Geçimini balon satarak sağlayan Mehmet Ekişi ise hafta sonu kısıtlamasının kalkmasından memnun olduğunu belirterek, "Kısıtlamanın kalkması iyi oldu, evimize ekmek götüremiyorduk, en azından ekmek götürüyoruz evimize. Özellikle hafta sonları işlerimiz biraz daha hareketli oluyor. Normalleşmeyle birlikte insanların birbirlerine biraz daha mesafeli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yasakların geri gelmesini istemiyoruz, bu şekilde devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.