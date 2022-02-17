Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta yaşlı adamı dolandırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaşlı adamı dolandırmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bozlar Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki E.T'yi arayan telefon dolandırıcısı, "Kimliğinizle dolandırıcılık olayı meydana geldi evinizde bulunan altın ve paraları alarak karşılaştırma yapacağız" diyerek, eve gönderilen kişiye para ve ziynet eşyalarının verilmesini istedi.

Bunun üzerine E.T'nin yakınları durumu, jandarmayı arayarak bildirdi.

İhbar üzerine ikamete gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri evde önlem alarak, E.T'den ziynet eşyaları ve paraları almak için eve gelen B.Y'yi (18) teslim anında suçüstü yakaladı.

Yaklaşık 94 bin 250 bin lira dolandırılmaktan kurtulan E.T, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y'nin jandarmadaki işlemeleri sürüyor.