Üye Girişi
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta yaşlı adamı dolandırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta yaşlı adamı dolandırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı

17.02.2022 18:28
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta yaşlı adamı dolandırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaşlı adamı dolandırmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yaşlı adamı dolandırmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bozlar Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki E.T'yi arayan telefon dolandırıcısı, "Kimliğinizle dolandırıcılık olayı meydana geldi evinizde bulunan altın ve paraları alarak karşılaştırma yapacağız" diyerek, eve gönderilen kişiye para ve ziynet eşyalarının verilmesini istedi.

Bunun üzerine E.T'nin yakınları durumu, jandarmayı arayarak bildirdi.

İhbar üzerine ikamete gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri evde önlem alarak, E.T'den ziynet eşyaları ve paraları almak için eve gelen B.Y'yi (18) teslim anında suçüstü yakaladı.

Yaklaşık 94 bin 250 bin lira dolandırılmaktan kurtulan E.T, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y'nin jandarmadaki işlemeleri sürüyor.

YORUMLAR
500

Dolandırıcılık, Kahramanmaraş, Jandarma, Bozlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta yaşlı adamı dolandırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:37 Bakan Soylu'nun acı günü! 86 yaşındaki dayısı vefat etti
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
17:03 Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 18:42:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta yaşlı adamı dolandırmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement