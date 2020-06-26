Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta yayla yolları onarılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta yayla yolları onarılıyor

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince yayla yolları onarılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince yayla yolları onarılıyor.

İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, arı ve hayvancılığın yoğun olduğu Afşin, Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki yaylalara ulaşım sağlanan patika yolları otomobille gidilebilecek hale getirdi.

Açılan yollarla birlikte, yaylalara kolay bir şekilde ulaşım sağlayan üreticiler hayvan sayılarını artırıp, üretimi geliştirmeyi planlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanı Halis Yiğitoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün bölgedeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için hazırladığı proje kapsamında, yaylalara ulaşımın sağlandığı patikaların yol haline getirildiğini söyledi.


Amaçlarının bölgedeki tüm yaylalara ulaşım sağlama olduğunun altını çizen Yiğitoğlu, "Geçen yıl başlattığımız projeyi bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yolla, bölgedeki hayvan üreticilerinin hayvan sayısını artırmak, halkın ekonomisini üretimi artırarak iyileştirmek istiyoruz. Yayla yollarının açılmaya başlaması ile birlikte hayvancılığın daha da artacağını öngörüyoruz." ifadelerini kulandı.

Afşin ilçesi kırsal Türkçayırı Mahallesi muhtarı Lütfi Yılmaz ise yaylalarının yollarının açılarak 100 yıllık hayallerinin gerçekleştiğini söyledi.

Hayvan üreticiliği yapan mahalle sakini Mehmet Akçadağ da önceden on binlerce koyun sürüsü bulunan yerde ulaşım zorluğu nedeniyle hayvancılığın can çekişmeye başladığını, kendisinin de hayvancılığı bırakma noktasındayken yayla yollarının açılmasıyla birlikte bu kararından vazgeçtiğini ve hayvan sayısını artırarak işine devam edeceğini söyledi.

Kırsal Kangal Mahallesi muhtarı Abdulkadir Terzi ise önceden bir gün süren yolculuğun gidiş dönüşün 1 saate düştüğünü belirterek, yaylalara ulaşımın sağlanması ile hayvancılığın gelişmeye başladığını söyledi.

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta yayla yolları onarılıyor - Son Dakika

Son Dakika

21:57 İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı 21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
21:57
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
21:24
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 22:59:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta yayla yolları onarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]