Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı 'nda meydana geldi. İddiaya göre araçlar kırmızı ışıkta beklerken Recep K. yönetimindeki 46 BV 518 plakalı otomobil, İbrahim E.'nin kullandığı 16 PU 616 plakalı hafif ticari araç, Enes K.'nın kullandığı 06 YB 4449 plakalı otomobil, Orhan A.'nın kullandığı 46 NU 253 plakalı hafif ticari araç, Mehmet K.'nın kullandığı 06 ZKA 47 plakalı otomobil ile Rıdvan K.'nın kullandığı 46 VC 382 plakalı otomobil peş peşe çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 23:07

Kaynak: DHA

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