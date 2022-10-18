Son dakika haberi | Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

18.10.2022 00:03
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ekiplerce şüpheli İ.M'nin adresine düzenlenen operasyonda, 169 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş gündem haberleri... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Manisa haberleri | Manisa'da emniyetin bir haftalık uyuşturucu verileri açıklandı Manisa haberleri | Manisa'da emniyetin bir haftalık uyuşturucu verileri açıklandı
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:21 Diyarbakır'da parka atılan top kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 03:43:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement