Son dakika haberi | Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ekiplerce şüpheli İ.M'nin adresine düzenlenen operasyonda, 169 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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