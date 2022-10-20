Emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, Sulh Ceza Hakimliği'nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer 2 şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ilçe merkezindeki çalışmalarında bir şahsın üzerinde kullanıma hazır şekilde metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Narkotik ekipleri, çalışmanın devamında söz konusu kişinin uyuşturucu maddeyi satın aldığı şahsın kimliğini ve adresini belirledi. Şahsın, Güneşli Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda, ikamette bulunan 2 şahıs gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 56,12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.