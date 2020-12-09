Son dakika haberi! Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu

Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur