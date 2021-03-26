Son dakika haberi | Kahta'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kahta'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

26.03.2021 22:59
Son dakika haberi | Kahta'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Son dakika haberler... ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüsteki Fahri Yeni (14) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüsteki Fahri Yeni (14) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne giden İsmail Yeni (39) yönetimindeki 06 M 3678 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fahri Yeni, Sedat Yeni (26), Mehmet Yeni (23) ve Cengiz Kurt (22) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fahri Yeni, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yeni'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.


Son dakika haberi | Kahta'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Kahta'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Kahta'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Kahta'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Kahta'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır, Minibüs, Kahta, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kahta'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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